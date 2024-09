O sal gourmet que realça sabores e está conquistando a alta gastronomia brasileira; conheça

O sal de cozinha é muito usado para adicionar sabor aos pratos, seja durante o cozimento ou com pitadas sobre uma salada. Embora essa opção seja conhecida como um ingrediente básico, existe outra alternativa que está conquistando a alta gastronomia brasileira: a flor de sal.

É basicamente como um sal gourmet, que acrescenta um toque cristalizado em receitas e traz crocância ao paladar se dissolvendo facilmente. O motivo? A flor de sal é oca, trazendo à tona a essência dessas características.

Esse aspecto particular faz com que a flor de sal seja melhor aproveitada quando é apenas salpicada ao final de uma receita, o que garante que sua textura e sabor se mantenham visualmente e no paladar.

Flor de sal x sal comum

Embora esteja ganhando popularidade, a flor de sal não é comumente utilizada na gastronomia, e por isso pode surgir algumas dúvidas acerca do seu consumo, incluindo as diferenças em relação ao sal comum.

Mencionar que o sal comum e a flor de sal são iguais é um grande mito. A flor de sal é considerada mais leve e menos salgada do que o sal comum, e essas são as suas principais diferenças.

Receitas com flor de sal

Tapioca de doce de leite com flor de sal

Essa tapioca recheada com doce de leite (você pode usar o melhor doce de leite do mercado) fica completa com o acréscimo de raspas de limão e flor de sal ao final, adicionando um sabor especial. Veja a receita completa aqui.

Tapioca recheada com doce de leite, limão e flor de sal pode ser uma boa opção para o café da tarde Foto: Paula Djadjah | Tapí Tapioca

Pipoca com flor de sal

Essa receita fácil com flor de sal e chocolate branco foi compartilhada pelo chef Elton Belini Rico Galves ao Paladar, podendo ser servida durante à tarde e agradando também ao público infantil. Veja a receita completa aqui.