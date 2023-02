Tapioca recheada com doce de leite, limão e flor de sal pode ser uma boa opção para o café da tarde Foto: Paula Djadjah | Tapí Tapioca Por Redação Paladar Tapioca de doce de leite com raspas de limão e flor de sal Tapioca recheada com doce de leite combinado com limão e flor de sal pode ser uma boa opção para seu café da tarde Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Para aqueles que não são os fãs número 1 de doce de leite, uma opção é tentar quebrar o doce com algum sabor contrário, como o limão. O azedinho da fruta junto com o doce da iguaria faz uma combinação bem equilibrada. Mas imagina se juntamos tudo isso em uma tapioca? Foi o que o Diogo Zaverucha, sócio fundador do restaurante carioca, Tapí Tapioca, fez. Além disso, a flor de sal dá o toque final à tapioca para deixar o sabor do prato ainda mais especial.