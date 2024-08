Veja como fazer o verdadeiro sanduíche de pernil em 5 passos

Sabemos que o sanduíche de pernil é bastante famoso, especialmente em São Paulo, onde ele é bastante reconhecido por ser uma das comidas de rua mais deliciosas - competindo com os cachorros-quentes.

No entanto, para aqueles que amam o lanche, a ideia de prepará-lo em casa pode ser muito atrativa e realizada ao seguir os cinco passos da receita de Paladar.

Apesar de muitas pessoas acharem que basta simplesmente pegar um pão e adicionar o pernil ao meio, existem alguns temperos e passos importantes para trazer à tona o verdadeiro sabor do sanduíche de pernil.

Ingredientes

Para a receita, você vai precisar de pães franceses, pernil fatiado ou desfiado, azeite, tomates, folhas de alface, sal, pimenta calabresa, tomilho, cebola roxa, azeite, louro, alho, coentro, pimentão amarelo e cenoura. Veja as proporções corretas de cada ingrediente na receita completa.

Como fazer?

Como mencionado anteriormente, a receita é feita em apenas cinco passos. Com todos os ingredientes em mãos, é importante trabalhar bem os temperos presentes, inclusive com descanso para aderir ao sabor e principalmente para preparar o molho que regará o pernil. Veja a receita completa aqui.

Sanduíche de pernil do Bar e Lanches do Estadão

Caso você não queira preparar um sanduíche de pernil em casa, a matéria Matheus Mans relembra, em meio ao conteúdo com ênfase aos melhores PFs do centro de São Paulo, que o Bar do Estadão é um dos lugares que serve um sanduíche de pernil na região, considerado tradicional, delicioso e autêntico. Leia o conteúdo completo aqui.

Onde comer os melhores sanduíches em São Paulo?

O sanduíche de pernil preparado em casa ou o oferecido pelo Bar do Estadão são excelentes opções, mas você também pode experimentar outros sanduíches pela cidade. A matéria de Giulia Howard selecionou cinco sugestões de restaurantes que servem opções tradicionais e diferentes. Clique aqui para conferir detalhes.