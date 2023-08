São Paulo recebe maior festival de torresmo do mundo com preços a partir de R$ 15 Foto: Imagem: divulgaç

O 1º Festival ‘Torresmo Land’ do Porks, Porco & Chope, ocorre entre os dias 29 de agosto e 3 de setembro, em todas as unidades da rede espalhadas pelo país. Entre as criações para o festival, o Toblerone de Torresmo(R$20), uma barra de torresmo no formato do famoso chocolate acompanhada de geleia de pimenta, e o K-Pop Style Sandwich (R$25), preparado com pão, maionese, pernil desfiado, queijo, torresmo caramelizado e crispy de couve, são os grandes destaques.

O evento é realizado simultaneamente em 30 cidades brasileiras: Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), Araucária (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Cascavel (PR), Ponta Grossa (PR), Londrina (PR), Florianópolis (SC), Itajaí (SC), Criciúma (SC), Santa Maria (RS), São Paulo (SP), Santos (SP), Piracicaba (SP), Praia Grande (SP), Ribeirão Preto (SP), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Sinop (MT), Goiânia (GO), Rio Verde (GO), Brasília (DF), Águas Claras (DF), Gama (DF), Samambaia (DF), Guará (DF), Ceilândia (DF), Recife (PE), Teresina (PI) e João Pessoa (PB).

Além disso, o cardápio traz o famoso Torresmo de Rolo (R$25), dessa vez acompanhado de goiabada cremosa, o Mix de Torresmos (R$20), que engloba torresmo em tira, porkspóca e torresmo mineiro, e Caldinho de Feijoada (R$15), finalizado com ovo de codorna, porkspóca e cebolinha. De sobremesa, não poderia faltar o Trio Mineiro (R$25), que leva queijo canastra, doce de leite cremoso e torresmo caramelizado.