Festival gastronômico em Tiradentes (MG) traz ‘doce dos deuses’ e pratos com preço popular

Na última sexta-feira (18) se iniciou o Festival Cultura e Gastronomia em Tiradentes, Minas Gerais, e o evento que permanece até o dia 27 de agosto traz bons pratos com preços que variam entre R$ 15 e R$ 50.

Até agora, um dos destaques foi a experiência promovida pela Carreta-Escola do Senac, que ensinou os visitantes uma receita de ambrosia mineira em uma aula divertida com direito à degustação, segundo informações do jornal Itatiaia.

Renata, que reside em Juiz de Fora, foi uma das pessoas que participou da aula e aprendeu a fazer o doce que, reza a lenda, é ‘dos deuses’, e quem come, vive para sempre: “Venho todo ano, gosto da cozinha ao vivo pois a gente aprende muitas coisas legais”, disse.

O festival conta com três espaços principais e, além de oferecer muita comida, guarda atrações como a Cozinha ao Vivo - onde chefs fazem alguns pratos em frente ao público e compartilham as dicas e truques que usam nos preparos - e aulas experimentais.