É seguro esquentar comida em recipientes de plástico no micro-ondas?

Todo mundo sabe que o uso inadequado do micro-ondas para aquecer alimentos em recipientes de plástico pode liberar substâncias químicas nocivas que contaminam a comida. Esse hábito, comum e aparentemente inofensivo, representa um risco à saúde.

Segundo especialistas ouvidos pelo portal americano Food and Wine, existem coisas que precisam ser avaliadas para entendermos a situação. Em primeiro lugar, o micro-ondas com o alimento dentro do plástico aquece o prato também. Na sequência, essa temperatura aumentada permite que os produtos químicos dentro do prato de plástico sejam liberados no alimento que está sendo reaquecido, como explicou Phoebe Stapleton, Ph.D. , professora associada do Departamento de Farmacologia e Toxicologia da Universidade Rutgers.

Inclusive, os plásticos que apresentam como “seguros para micro-ondas” também não são confiáveis já que essa afirmação é mais uma designação para indicar que seu recipiente de plástico não quebrará facilmente quando você o aquecer algumas vezes, segundo Kelly Johnson-Arbor, MD , toxicologista da MedStar Health. “Apesar da estrutura química estável dos produtos plásticos, no entanto, produtos químicos podem vazar dos plásticos sob certas condições, incluindo exposição a altas temperaturas, como as experimentadas durante o micro-ondas”, completou.

Stapleton concordou. “Embora a embalagem possa dizer ‘seguro para micro-ondas’, isso não se refere à saúde humana”, ela disse. “Nenhum plástico é ‘OK’.”

Já esquentei, e agora?

Quando os micro-ondas são utilizados de acordo com as instruções, não há provas de que representem risco para a saúde. Foto: Freepik

Se você aquecer comida em um recipiente de plástico uma ou duas vezes, provavelmente não haverá problema. No entanto, repetir essa prática com frequência pode ser prejudicial. “Pode não ser imediatamente prejudicial, mas o uso contínuo aumenta a exposição e a dosagem de produtos químicos que demonstraram risco de doenças, incluindo câncer, distúrbios endócrinos e problemas de fertilidade, e doenças metabólicas e neurológicas”, diz Stapleton.

Por fim, evite aquecer comidas no plástico dentro do micro-ondas. “Pare imediatamente de aquecer plásticos no micro-ondas”, diz Kuiper. “Quando possível, também é altamente recomendado que produtos feitos de vidro, que podem ser aquecidos no micro-ondas, sejam usados como um substituto.

3 dicas para usar o micro-ondas

No micro-ondas, é possível assar, fritar, cozinhar no vapor e até descansar massa Foto: Evan Sang/The Washington Post

Além de assar bolos de caneca em minutos, o micro-ondas pode fritar ingredientes como bacon e chalotas, e cozinhar legumes no vapor rapidamente. Especialistas recomendam o uso do micro-ondas para derreter manteiga e chocolate, evitando explosões ao utilizar potência reduzida. O aparelho também serve para secar ervas frescas de forma eficiente. Quer saber mais dicas para usar o micro-ondas? Confira neste link.