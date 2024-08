O que Simone Biles e outros atletas comem nas Olímpiadas?

Com a chegada das Olímpiadas, crescem as torcidas ao redor do mundo, na expectativa que atletas do país conquistem medalhas. Embora esse seja o principal foco da competição, existem pontos importantes nos bastidores dos jogos olímpicos, como a alimentação, fundamentais para um bom desempenho dos atletas. Mas afinal, o que os atletas comem nas Olímpiadas?

As diferentes modalidades esportivas exigem que o corpo dos competidores esteja especialmente repleto de nutrientes, e há alguns alimentos que fornecem essas substâncias, enquanto outros chegam a ser excluídos de um cardápio.

Ainda assim, os atletas não deixam de comer aquilo que gostam, desde que dentro do previsto para manter o bom desempenho, e costumam pegar leve na alimentação durante a competição.

Alimentação de Simone Biles

A ginasta olímpica Simone Biles prefere seguir uma alimentação saudável durante a competição, priorizando consumir principalmente alimentos compostos por proteínas e fibras.

O seu café da manhã é repleto de waffles com frutas, enquanto a refeição do almoço geralmente inclui frango e vegetais. Chips de banana-da-terra são feitos caso a ginasta sinta fome durante à tarde, e a última refeição do dia, o jantar, é um prato com arroz, peixe e legumes. As informações são do portal Athena Sports.

'O Retorno de Simone Biles' Foto: Netflix / Divulgação

Alimentação de outros atletas

Além de Simone Biles, outros atletas também compartilham, até mesmo nas redes sociais, um pouco do que consomem na competição. A ginasta Ellie Black gosta que produtos frescos estejam em suas refeições, além de comidas saudáveis e nutritivas. Entre elas, ovos, frutas e aveia, especialmente durante as competições, enquanto brócolis, cenouras e frango são parte da sua rotina.

Jessica Gadirova, ginasta britânica, cita que uma dieta equilibrada é o suficiente, e sua alimentação durante os jogos inclui frutas, vegetais, proteínas e carboidratos no geral.

Jake Jarman, ginasta inglês, gosta em especial de consumir três alimentos durante os jogos olímpicos: queijos, frutas e sementes de chia, pensando justamente nos benefícios que eles oferecem. As informações são do portal Olympics.

Alimentação dos atletas brasileiros

A chef banqueteira Sarah Lima, do restaurante do Chateau de Saint-Ouen, está por trás do menu dos atletas brasileiros junto com uma equipe brasileira. Neste caso, o intuito é atender a necessidade nutricional de cada competidor.

Sendo assim, os atletas terão acesso a um menu que inclui bobó de camarão, arroz e feijão, salpicão de salmão, uma feijoada mais leve e mais entre os pratos salgados, enquanto as sobremesas abrangem brigadeiro com banana e cacau em pó, pudim de chia, sorvete à base de frutas vermelhas, açaí e outras. Leia o conteúdo completo aqui.