Solo per Due: conheça o menor restaurante de alta gastronomia do mundo

Considerado um local ideal para almoços e jantares românticos, o menor restaurante de alta gastronomia do mundo, o Solo per Due, está localizado em Vacone, na Itália, e serve apenas duas pessoas por vez em sua sala de refeições de 46m².

O estabelecimento faz parte de uma mansão rural que foi construída no século XX e está aberto o ano todo. De acordo com a revista Casa Vogue, as reservas devem ser feitas com pouco mais de um mês de antecedência por telefone.

A casa não possui cardápio, portanto as refeições são elaboradas seguindo os gostos pessoais dos clientes. Apesar disso, alguns pratos em comum são constantemente pedidos, como ravióli em formato de coração, carpaccio de carne e tiramisù de chocolate branco.

As refeições para duas pessoas custam em torno de 500 euros (o que equivale a aproximadamente R$ 2.600). O restaurante não aceita pagamentos com cartões de crédito.