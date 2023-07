Um dos pratos feitos com ingredientes orgânicos no novo restaurante Feriae, no Baixo Pinheiros Foto: Renata Carlini

O Feriae (pronuncia-se como se lê), que abre oficialmente hoje, no Baixo Pinheiros, é um restaurante de princípios. Só usa ingredientes da estação, orgânicos, provenientes de pequenos produtores, aproveitados integralmente. O cardápio tem foco nos vegetais, porém inclui algumas carnes de baixo impacto ambiental, caso do porco e dos peixes – carne de boi e cordeiro estão fora, assim como polvo, salmão e camarão, cada um por diferentes razões, seja a criação não sustentável ou a devastação florestal. Também não há refrigerantes industrializados, apenas sodas carbonatadas feitas na casa, como de capim limão (R$ 16) e o ginger ale (R$ 16).

A ideia do empresário Pedro Bresser e do chef Mário Panezo, a dupla à frente do restaurante, é unir sabor e sustentabilidade. Durante dois anos, eles viajaram pelo interior de São Paulo e de Minas Gerais, em busca de produtores e ingredientes, como o fubá de milho crioulo usado no preparo das arepas servidas com ricota defumada.

O chef colombiano Mario Panezo tem talento e currículo, passou por restaurantes premiados em Lima, como Mayta e Astrid y Gastón, e trabalhou na Enoteca Saint Vinsaint, em São Paulo. Sua cozinha autoral e criativa abastece um cardápio que sai do óbvio, com pratos cheios de sabor, boa parte preparada na grelha.

Comece pelas mini empanadas com recheio úmido de kimchi e queijo quina, servidas com chutney de caqui desidratado (R$ 41, 4 unidades). Outra boa opção é a rillette de peixe com aioli de tucupi, picles de cebola roxa acompanhado por crocante de mandioca feito com o que sobra do preparo do tucupi (R$ 56).

O shiitake com gema curada, lascas de cogumelo Paris cru, queijo mineiro canonenco (de massa firme e salgada) e raspas de limão é um espetáculo. Foi meu favorito na seção do cardápio chamada Meio da Mesa – que vem antes dos principais e depois de Abre Bocas e Petiscos – e inclui também um ótimo alho-poró grelhado com molho romesco e queijo quark (R$ 41); almôndegas de porco com consomê de vinagre de maçã, cebola frita e alface (R$ 54) e mexilhão escabeche com batata bolinha e aioli (R$ 54).

Entre os principais, o peixe do dia, feito na brasa e servido com vinho branco, batata doce e gremolata de alcaparras (R$ 94) é uma boa pedida. Na sobremesa, prove o cheesecake de gergelim com caramelo de missô (R$ 38).

Continua após a publicidade

O termo latino feriae, que significa feriado (e deu origem à palavra férias), fazia referência à celebração dos frutos da terra. E é essa a proposta do Feriae.

Rua Padre Carvalho 171, Pinheiros. Até 31 de Agosto, só jantar, de segunda a sexta, das 19 às 24h, sábado direto de 12h às 24h e domingo até as 19h