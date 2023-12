Você sabia que é possível fazer um sorvete cremoso - ou gelato - em casa e usando apenas três ingredientes como base? Vamos ressaltar aqui: qualquer sorvete. Quem vai te ensinar a fazer sorvetes dos seus sabores prediletos é a confeiteira da Addolcire, Nani Mantovani, que é tão especialista no assunto que tem um curso próprio de sorvetes.

Os ingredientes que são essenciais para criar seu sabor são: creme de leite 35% gordura, leite condensado e sal. Os dois primeiros são responsáveis pela textura e cremosidade do doce, agora, o que você talvez ainda não saiba, é que o sal permite que seu sorvete não derreta tão fácilment, portanto, sim, ele vai atuar quase como um componente milagroso. Vale lembrar que, caso não encontre este tipo de creme de leite, Mantovani indica substitui-lo por uma mistura de 188 gramas de nata fresca e 62 gramas de leite integral

Neste compilado, para você começar a criar, Nani compartilha as receitas de sorvetes de doce de leite, menta com chocolate, merengue de morango, Speculoos (biscoito e canela) e tiramisù. Confira!

Sorvete de doce de leite

Vamos começar este caderno de receitas com o mais simples de todos, o sorvete de doce de leite. São apenas 3 ingredientes: creme de leite 35%, sal e, em vez de leite condensado, o doce de leite, que poderá ser usado a gosto. E aqui vai uma dica da confeiteira: “Para que a cor e o sabor do doce de leite sejam mais evidentes, prefira uma marca de um tipo mais intenso, como o argentino”.

Sorvete de menta com chocolate

Esta versão do sorvete caseiro, por levar somente folhas de menta, fica bem natural, com um toque herbal e refrescante. Foto: Alex Silva | Estadão

Acredite ou não, é possível criar um sorvete de menta com chocolate na sua cozinha que fica tão gostoso quanto o das famosas gelaterias. Além disso, esta versão do sorvete caseiro, por levar somente folhas de menta, fica bem natural, com um toque herbal e refrescante. Perfeito para o calor, né? Caso não seja o maior fã de menta, Nani conta que você pode trocar por folhinhas de hortelã ou de manjericão que também vai ficar delicioso. O chocolate usado é o amargo ou o meio amargo, como preferir.

Sorvete de merengue de morango

A confeiteira arriscou e criou o sorvete de merengue de morango, que pode ser trocado por maracujá, framboesa, amora ou a fruta que sair da sua criatividade Foto: Alex Silva | Estadão

Lembra que mencionamos que você poderia criar qualquer sabor com esta fórmula mágica? Pois bem, este é um sabor para provar. A confeiteira arriscou e criou o sorvete de merengue de morango, que pode ser trocado por maracujá, framboesa, amora ou a fruta que sair da sua criatividade. Morango, geleia de morango e suspiros são os adicionais para formar o sabor, que, por sua vez, fica bem levinho e lembra um pouco aquele iogurte de criança.

Sorvete de Speculoos

Para quem gosta de canela, esta é a escolha certa, já que a especiaria fica bem marcada, mas sem exageros Foto: Alex Silva | Estadão

Usando o biscoito do tipo Speculoos e o creme do mesmo tipo, a confeiteira da Addolcire idealizou um sorvete para os apaixonados por biscoito e canela. Caso você não encontre a bolacha, pode usar uma do tipo maltado e trocar a pasta por doce de leite, calda de caramelo ou brigadeiro de canela em ponto de colher, você escolhe. Para quem gosta de canela, esta é a escolha certa, já que a especiaria fica bem marcada, mas sem exageros.

Sorvete de tiramisù

A imaginação pode ser tão livre na criação dos seus sabores, que Nani decidiu comprovar na prática, transformando o tiramisù em sorvete Foto: Alex Silva | Estadão

A imaginação pode ser tão livre na criação dos seus sabores, que Nani decidiu comprovar na prática, transformando o tiramisù em sorvete. Assim como na sobremesa, estão presentes o biscoito champagne, o café, o cacau e o cream cheese, que, para ficar com um valor mais acessível, ela colocou no lugar do mascarpone, mas se preferir usá-lo, é só mudar a fórmula, está tudo explicadinho na receita.

E aí, gostou? Usando esses três ingredientes-base, você consegue criar o sabor de sorvete que quiser, basta dar asas à imaginação! Prepare-se para colocar as mãos na massa.