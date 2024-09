Descubra como fazer as melhores combinações com sorvete de creme

O sorvete de creme é um clássico encontrado em mercados, padarias e confeitarias. Quando puro, esse tipo apresenta cremosidade e sabor acentuado único. No entanto, pode ficar ainda melhor quando acompanhado de alguma outra receita, com uma combinação que precisa ter ‘’match’'.

Algumas pessoas podem pensar que sorvete de creme combina com tudo, mas, na verdade, existem combinações específicas capazes de realçar tanto o sabor do sorvete quanto da receita. Você sabia?

Sendo assim, o Paladar consultou o mestre gelatiere Victor Pardini, da Cuor di Crema, para entender esse assunto e descobrir como combinar o sorvete de creme corretamente de uma vez por todas.

Como combinar

O mestre gelatiere deixou claro que sorvete de creme pode acompanhar sobremesas como brownies e petit gateau, ambas que também são clássicas na culinária. Ele ainda recomenda, nesse caso, acrescentar algo crocante para ter um toque ainda mais especial.

Além de dar ‘’match’' com essas receitas, o sorvete de creme pode ser consumido puro, especialmente com uma calda. Para essa combinação, o ideal é adicionar uma calda de chocolate meio amargo.

Melhor sorvete de creme do mercado

Degustação de sorvetes de creme, com os jurados Carolina Nannini, Paulo Bueno e Fernanda Pamplona(blusa preta). FOTO: FELIPE RAU /ESTADÃO Foto: FELIPE RAU

Como mencionado anteriormente, o sorvete de creme também está disponível no mercado aos consumidores, e para consumir puro ou combinar com receitas, você pode selecionar a melhor marca.

Especialistas convidados do Paladar avaliaram, às cegas, sete marcas de sorvete do creme disponíveis nas prateleiras, considerando critérios como sabor e cremosidade para eleger a de maior qualidade. Três marcas se destacaram no teste completo.

Qualitá Nestlé Kibon

Receitas para combinar com o sorvete de creme

Brownie

Use cacau, açúcar cristal, farinha de trigo, essência de baunilha, chocolate belga meio amargo picado, ovos e manteiga para preparar esse brownie, que pode ser complementado pelo sorvete de creme. Veja a receita completa aqui.

Aprenda a fazer um brownie cremoso, recheado e macio Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Petit gateau

Uma outra sugestão de receita é o petit gateau. Esse preparo fácil leva apenas sete passos para ficar pronto, e o ideal é servir o docinho quentinho com a bola de sorvete de creme. Veja a receita completa aqui.