Sorveteria surpreende com sabores de Ketchup, Cereais e Picles; saiba mais

A gastronomia é bastante diversa e, dessa vez, alcançou também os sorvetes. Os ingredientes, que são normalmente considerados salgados e encontrados na dispensa de uma casa, estão, agora, misturados em um doce, como aconteceu na loja pop-up The Ice Cream Project, em Londres, na cidade de Devon.

A novidade vai te fazer pensar bem além em sabores, como, por exemplo, cereais, queijo cheddar, picles, legumes e molhos como ketchup ou de pimenta. Para isso, cada receita é feita de modo original e também artesanal, com pitadas que podem fazer ainda mais diferença.

O molho shoyu está nessa lista por ser servido sobre uma bola de sorvete de gergelim torrado, o que é bastante incomum, mas desperta a curiosidade dos visitantes. Outro exemplo pode ser o sal marinho, que decora o sorvete de chocolate. Mas, claro, para quem gosta de manter os sabores tradicionais, o cardápio é variado.

No ano passado, a edição também foi inédita: contava com o Baked Beans, um sorvete feito com feijão em conjunto com um molho típico do café da manhã inglês. Dá para acreditar? Os sabores diferentões foram tanto um sucesso de vendas que a edição pôde se repetir repetir, como descreve a página oficial da divulgação da novidade.

Receitas testadas e aprovadas

