Descubra receitas únicas de sorvete caseiro para se refrescar nessa onda de calor

A reta final do ano está avançando e, com ela, o alto verão, com um ar abafado e altas temperaturas. Em períodos como esse, além de roupas leves, muito protetor solar e boas doses de água para manter-se hidratado, uma boa forma de contornar os efeitos do calor e adoçar o dia é um ótimo sorvete.

A iguaria gelada pode ser encontrada pronta nos freezers de inúmeros supermercados, mas a versão caseira pode ser facilmente reproduzida em casa, e o Paladar possui algumas receitas de sabores deliciosos e fora do comum. Confira:

Sorvete de cachaça

A receita do chef Rafael Aoki combina o sabor refrescante do sorvete com o toque característico da cachaça. Aprenda a fazer aqui.

Sorvete de cachaça Foto: Quincho

Sorvete cremoso de leite de caju, cacau e linhaça

Para essa receita, bastam cinco ingredientes. Confira o passo a passo aqui.