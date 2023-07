Subway deixa de servir tomates após aumento de 400% no preço

Subway da Índia retira tomates do cardápio após aumento de 400% no preço Foto: Unspalsh

Alguns restaurantes da rede Subway, na Índia, deixaram de servir tomates devido a problemas de qualidade e preço. No país, o fruto teve um aumento no preço de quase 400%. Em Nova Délhi, o tomate estava sendo vendido por cerca de 168 rúpias, aproximadamente 2,05 dólares, o quilo, depois de chegar a cerca de 240 rúpias.

De acordo com a Reuters, a alta nos preços foi atribuída à baixa temporada de produção dos tomates. Mas, nas últimas semanas, o governo disponibilizou vans móveis para vender tomates a preços mais baratos, que renderam centenas de filas todos os dias.

Além do Subway, outros restaurantes da Índia estão retirando os tomates dos seus cardápios. É o caso do McDonald’s que, há semanas, retirou os tomates de seus hambúrgueres e wraps em muitas partes do país pelos mesmos problemas.

A loja do Subway, localizada no aeroporto de Nova Délhi, anunciou indisponibilidade temporária de tomates em uma placa na fachada do estabelecimento. O restaurante não conseguiu ter quantidade suficiente de tomates para checar a qualidade do produto.