Suco de laranja eleito nº1 por especialistas tem preço acessível; saiba

A Fazenda Bela Vista se destacou ao produzir sucos de laranja com sabor próximo ao natural, aroma agradável e boa aparência, sobressaindo-se nos critérios avaliados por especialistas no assunto. Os convidados para o teste do Paladar tinham o intuito de avaliar os melhores sucos de laranja prontos do mercado.

Com uma avaliação superior à OQ (2º lugar) e à Pratis (3º lugar), a Fazenda Bela Vista, conforme informações do portal E-Investidor, oferece um frasco de 900 ml por apenas R$ 12,49, tornando-se uma opção financeiramente mais acessível em comparação com outras marcas.

É importante observar que a marca disponibiliza diferentes tamanhos de garrafas, o que pode influenciar o preço, mas o custo-benefício para o consumidor, devido às qualidades do produto, permanece vantajoso. Caso queira entender melhor a comparação, leia o conteúdo completo do E-Investidor.

A degustação às cegas incluiu outras 11 marcas disponíveis nas prateleiras, abrangendo opções integrais, concentradas e reconstituídas. Saiba mais nesta matéria completa de Danielle Nagase.