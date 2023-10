Taurus Festival: Confira programação de evento que reúne mestres churrasqueiros

O festival se destaca pelo conceito inovador de “churrasco ao ar livre”, apresentando uma variedade incrível de pratos preparados pelos melhores chefs do cenário de BBQ. Além disso, o cardápio oferece uma seleção diversificada de cervejas e chopes, acompanhada por uma programação de shows eclética. O evento proporciona um ambiente ideal para reunir amigos e familiares em uma atmosfera de confraternização única.

O evento “Taurus Festival” retorna a Campinas no último fim de semana de outubro, nos dias 28 e 29, na Lagoa do Taquaral. O festival reúne renomados mestres churrasqueiros e especialistas em BBQ do estado de São Paulo, oferecendo também uma variedade de shows e atrações especialmente voltadas para as crianças. A entrada é gratuita, e a festa acontece das 11h às 21h, em ambos os dias.

Durante os dois dias do evento, os visitantes poderão desfrutar de uma ampla seleção gastronômica. Os entusiastas do churrasco terão a oportunidade de explorar um cardápio exclusivo elaborado pelos mestres churrasqueiros, cada um trazendo suas habilidades distintas em cortes e métodos de preparo da carne. Seja na brasa, no bafo, no fogo de chão, na parrilla ou no pitsmoker, haverá uma variedade de opções para satisfazer os paladares mais exigentes.

Segundo o portal Campinas.com, entre os destaques estão saborosos e incrementados hambúrgueres, a famosa costela preparada no bafo, o Brisket – peito de boi defumado por 12h, além da costelinha BBQ e o Buffalo Wings – meio da asa do frango com inigualável sabor defumado.

