Testamos 12 marcas de tapioca dos supermercados; veja as 3 melhores

A tapioca tem sido uma das opções de café da manhã favoritas dos brasileiros e pode ter recheios variados, desde os mais doces aos mais salgados e fortes.

Houve um tempo em que esse quitute só era encontrado no Nordeste e as pessoas que viajavam para a região costumavam trazer a massa na mala. Atualmente, porém, a goma de tapioca já pode ser encontrada facilmente nos supermercados e são várias as marcas que apostam no produto.

Por isso, o Paladar decidiu testar as marcas de goma de tapioca mais encontradas nas prateiras dos supermercados. Para isso, um time de jurados foi convidado a provar doze amostras do produto às cegas

Entre os critérios de avaliação estavam textura da tapioca no pacote, performance da massa pronta na frigideira, aroma, sabor e aparência da tapioca finalizada.

Após o teste, os especialistas definiram um top 3 com as melhores tapiocas do mercado. A Taeq foi a grande vencedora. A marca apresentou sabor neutro e bem equilibrado, além de muitos outros atributos positivos.

As melhores marcas de tapioca do supermercado

Taeq Beiju Bom Da Terrinha

Para saber todas as marcas testadas pelo Paladar e a impressão dos jurados sobre cada um dos produtos, leia a matéria completa.