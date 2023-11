O que não falta por aí são receitas batidas de tapioca, com ingredientes sem graça, que não harmonizam entre si. A famosa tapioca de queijo, clássica do café da manhã, já saturou muitos amantes da famosa farinha úmida, que estão em busca de novos preparos para não abandonar essa deliciosa opção prática do dia a dia.

Pela versatilidade da tapioca e seu sabor neutro, insumos doces e salgados combinam muito com essa iguaria nordestina. Basta seguir algumas dicas e ser criativo para reinventar essa receita clássica e deixar ela ainda mais incrível.

Confira dez receitas fresquinhas de tapioca para incluir no seu dia a dia. Prepare a frigideira e vamos para a cozinha!

Tapioca com queijo de cabra, presunto parma, rúcula e mel apimentado

Tapioca com queijo de cabra, presunto parma, rúcula e mel apimentado Foto: Filó Café

A junção da maciez do queijo de cabra com o sabor defumado do presunto parma é quase divina. A leve crocância da tapioca e da rúcula dão um toque especial a essa receita que pode muito bem virar um almoço despojado. O mel apimentado finaliza e confere uma sútil picância ao prato.

Confira a receita

Tapioca rendada

Tapioca rendada Foto: Nica Café

A tapioca rendada do Nica Café é charmosa e combina muito com saladas. Além do recheio de queijo coalho, a receita acompanha uma leve crosta de queijo ralado, que deixa o prato ainda mais elaborado.

Confira a receita

Cremoso de tapioca

Cremoso de tapioca Foto: Belo Café

A receita “cremoso de tapioca”, elaborada pela Chef Camila Chaves Veiga, do Belo Café, conquistou o primeiro lugar na categoria Sobremesa no 16º Festival Gastronômico e Cultural de Prado, edição de 2022. Só aí dá para perceber que esse prato é divino, né?

Confira a receita

Tapioca de café, doce de leite e chocolate

Tapioca de café, doce de leite e chocolate Foto: Mocotó

Apesar do preparo muito simples, é preciso prestar atenção aos detalhes para um bom resultado com as tapiocas. O chef Rodrigo Oliveira, do Mocotó, sugere essa receita de tapioca de café, doce de leite e chocolate.

Confira a receita

Tapioca de doce de leite com raspas de limão

Tapioca recheada com doce de leite, limão e flor de sal pode ser uma boa opção para o café da tarde Foto: Paula Djadjah | Tapí Tapioca

Para aqueles que não são fãs de doce de leite, uma opção é tentar quebrar o doce com algum sabor contrário, como o limão. O azedinho da fruta junto com o doce da iguaria faz uma combinação bem equilibrada. Mas imagina se juntamos tudo isso em uma tapioca? Foi o que o Diogo Zaverucha, fundador do restaurante carioca, Tapí Tapioca, fez.

Confira a receita

Tapioca de carne-seca e queijo coalho

Tapioca feita para os fãs da união do queijo com a banana. A receita ainda leva rúcula e carne-seca para ficar ainda mais gostosa Foto: Ateliê Belê

Imagina aí este recheio: queijo coalho, banana-da-terra, carne-seca e rúcula. É de dar água na boca, não é mesmo? Então não passe vontade e prepare essa deliciosa tapioca na sua casa.

Confira a receita

Tapioca Chips

Tapioca Chips do The Victoria Pub Foto: Neuton Araujo

O The Victoria Pub tem um aperitivo maravilhoso para você: a tapioca chips. Muito versátil, ela pode vir sozinha ou acompanhada de cerveja e molhos a sua escolha. Faça em casa e se surpreenda.

Confira a receita

Dadinho de tapioca

Dadinho de tapioca

Que o dadinho de tapioca é uma delícia, todo mundo já sabe. Que tal, então, entrar com um ingrediente especial e dar um toque de mestre ao prato?

O restaurante da Pousada Vira Canoa tem essa receita do famoso aperitivo com um diferencial: o chutney de manga. Os dois juntos casam perfeitamente e deixa tudo mais gostoso.

Confira a receita

Pão de queijo de tapioca

Este pão de queijo caseiro tem a textura da tapioca, mas o gostinho do pão de queijo Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Você pode já ter provado diversos tipos de pães de queijo - grandes, pequenininhos, mais recheados e os de vento -, mas este leva tapioca, e se você nunca comeu, chegou sua chance. A receita é bem parecida com a de um pão de queijo caseiro, mas a diferença vem de a ideia da chef Heloisa Bacellar, do Na Cozinha da Helô, de adicionar a tapioca.

Este pão de queijo com tapioca tem o gostinho do pão de queijo, mas a crocância da tapioca, o que deixa o quitute com uma textura totalmente diferente.

Confira a receita

Tapioca de banana-verde e abobrinha

Tapioca recheada ideal para o verão Foto: Ganic Lab

Muitas vezes, em dias mais quentes, a fome pode não ser das maiores, e o corpo precisa de algo mais leve. Pensando nisso, fomos conversar com a chef Dani Rosa, que atua no restaurante Ganic Lab, localizado no Rio de Janeiro. A proposta da profissional é de uma tapioca bem levinha. Para o recheio, ela usa banana verde desfiada, creme de castanha, alho-poró e abobrinha.

Confira a receita