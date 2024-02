Testamos 6 marcas de mozzarella de búfala; confira o ranking

O Paladar selecionou amostras de mozzarella de búfala, feitas exclusivamente com leite de búfala e em formato de bolinha, para uma degustação que considerou a opinião de especialistas.

De acordo com a matéria de Danielle Nagase, critérios como sabor, frescor e consistência foram determinantes na avaliação, que buscava evidenciar as marcas de qualidade disponíveis no mercado.

Entre as seis amostras testadas, a Búfalo Dourado foi eleita como a grande campeã, destacando-se pela sua cremosidade, sabor e frescor de alto padrão. Na segunda posição ficou a Levitare, seguida pela Almeida Prado em terceiro lugar.

Búfalo Dourado Levitare Almeida Prado

