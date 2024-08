Testamos 6 marcas de café solúvel do mercado, conheça o Top 3

Os cafés solúveis se tornaram uma ótima opção para quem gosta de bebidas rápidas no dia a dia. Mas, o que não falta são variedades de grãos disponíveis no mercado. Sabendo da versatilidade e diferentes formas de fazer café, o Paladar juntou um time de especialistas para ajudar na escolha da melhor marca disponível.

No entanto, é necessário entender as diferenças que os cafés solúveis apresentam. Como o café arábica, por exemplo, que tem um sabor com pouco menos de cafeína, mas é mais aromático e adocicado na boca. Diferentemente do grão de café robusto que é considerado mais popular, por causa de seu sabor mais intenso e áspero.

Outra alternativa é o café solúvel liofilizado que além de solúvel também é instantâneo. Antigamente, café solúvel era feito por pulverização sob vácuo e o sabor não era tão apreciado, como hoje. Graças a liofilização que também deixa uma qualidade diferente da antiga, que é perceptível até mesmo se for um arábica.

O teste

SAO PAULO 06/08/2024 PALADAR TESTE DE CAFE SOLUVEL- teste de café solúvel no Coffee Lab, na R. Fradique Coutinho, 1340- Isabela Raposeiras Mariano Martins Raphael Despirite Tiago de Mello FOTO ALEX SILVA/ESTADÃO Foto: Alex Silva

Os especialistas escolhidos a dedo pelo Paladar foram: Isabela Raposeiras, a proprietária do Coffee Lab, o produtor Mariano Martins (da Martins Café), o chef e especialista em cafés Raphael Despirite (do Fechado Para Jantar e da Suflex) e o barista e músico Tiago de Mello (da Cafeteria Pato Rei). Eles participaram de um teste às cegas ao lado de seis marcas conhecidas de café solúvel: Iguaçu, Juan Valdez, L’Or, Native, Nescafé,Três Corações Portinari.

Como funcionou?

O time avaliou o corpo, persistência, intensidade, notas olfativas e gustativas. Além disso, provaram e reprovaram os elementos, para assim eleger as melhores marcas para o preparo a jato do café.

Veja o Top 3

Paladar testou às cegas cafés solúveis liofilizados e Native ganhou o pódio Foto: Alex Silva

Native Juan Valdez Três Corações Portinari

Café gourmet

Da linha Regiões Brasileiras, Melitta Cerrado arremata o selo Paladar em degustação às cegas Foto: Tiago Queiroz/Estadão

