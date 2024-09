Testamos 10 marcas de sorvete de chocolate do mercado; conheça a 2ª melhor

O sorvete de chocolate é um dos sabores mais populares e tradicionais, sendo o favorito de muitas pessoas. Fácil de encontrar, você pode tomá-lo em uma sorveteria ou comprar o seu próprio pote e degustá-lo em casa.

Com o Dia Nacional do Sorvete se aproximando, comemorado em 23 de setembro, pode ser uma boa ideia saber qual sorvete de chocolate é o melhor do mercado. O Paladar testou às cegas dez marcas do produto encontradas nos freezers dos supermercados e ranqueou as marcas consideras maiorais.

Teste às cegas

O teste foi realizado com especialistas convidados, que provaram as amostras e avaliaram os sorvetes de chocolate a partir de quatro critérios: aparência, textura, aroma e sabor. Eles também observaram outros aspectos, como coloração, cremosidade, quantidade de gordura na boca, além de dulçor.

2ª melhor marca de sorvete de chocolate

Sorvete de chocolate da Freddo Gelateria. Foto: Taba Benedicto/ Estadão

O sorvete de chocolate produzido pela marca Freddo Gelateria conquistou o segundo lugar na degustação às cegas. Elaborado com ingredientes como cacau em pó, óleo de girassol, chocolate 70% e castanha-de-caju, ele apresentou textura cremosa e aroma agradável de cacau.

Com dulçor na medida, é um pouco áspero na boca, mas tem equilíbrio de gordura e sabor de chocolate, segundo os jurados. Veja o ranking completo na matéria de Cintia Oliveira.

Como escolher o melhor sorvete de chocolate?

Não faltam opções de sorvete de chocolate, mas existem diferenças entre os que são produzidos de forma artesanal e os industrializados. A começar pela seleção da matéria-prima, que faz toda a diferença no produto final. Ao Paladar, o expert em sorvete, Francisco Sant’Ana, contou que alguns fabricantes utilizam chocolate na produção, no entanto, a maior parte da indústria usa somente cacau em pó.

Outro aspecto para prestar atenção é a escolha da gordura. Enquanto o creme de leite fresco proporciona um agradável sabor lácteo, algumas gorduras de origem vegetal, como o óleo de palma, por exemplo, podem deixar uma sensação gordurosa na boca. Por isso que, na hora de comprar o sorvete de chocolate, vale observar a lista de ingredientes no rótulo.