Conheça o restaurante que inspirou a série ‘O Urso’, sucesso do Star+

Um ótimo exemplo da premissa “a vida imita a arte e a arte imita a vida” é a famosa série televisiva de ficção O Urso (The Bear), exibida no Brasil pela plataforma de streamig Star+, que narra a história de um renomado chef de cozinha que deixa a efervescente Nova Iorque para tocar um restaurante problemático e desorganizado em Chicago.

A comédia dramática que é inspirada no dia a dia das cozinhas profissionais estadunidenses acabou inspirando a vida real de forma positiva no estabelecimento Mr. Beef, comandado por Christopher Zucchero, amigo de infância do criador da obra, Christopher Storer.

O nome do restaurante inspirou o nome inicial do restaurante fictício e, hoje, ambos fazem muito sucesso. Atualmente, o Mr. Beef produz e comercializa cerca de 800 sanduíches todos os dias, enquanto a série O Urso foi uma das mais comentadas no ano passado e teve sua segunda temporada confirmada apenas um mês depois do lançamento.

Em entrevista à CBS News, Zucchero confessou não acreditar muito na criação de Storer inicialmente: “Eu disse a ele com condescendência: ‘Ah, aposto que será um grande sucesso.’ Eu disse isso”, relembrou, sem saber que pouco tempo depois sua produção diária passaria de 300 para 800 sanduíches.

Receitas testadas e aprovadas

