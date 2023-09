Time de especialistas elege a melhor mussarela do mercado; saiba qual

A mussarela fatiada é um dos queijos mais consumidos do Brasil segundo a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), que define a composição do produto da seguinte maneira: queijo de massa filada, macio e relativamente úmido, com uma média de 43% a 46% de umidade; 22% a 24% de gordura e teor de sal entre 1,6% a 1,8%.

Pensando no melhor para o consumidor, o Paladar convidou um júri especializado, composto por Luciano Nardelli, da Carlos Pizza, Rodrigo Rizzo, do Caledônia, Pablo Inca, do Cora, e Fellipe Zanuto, do Hospedaria, que decidiram qual a melhor mussarela do mercado.

E a grande campeã, foi a Lac Lélo, que apresentou boa textura, cremosa na boca e bem equilibrada no sal. O derretimento também agradou os jurados. O sabor foi eleito disparado como o melhor entre os produtos avaliados (R$ 24,94, o pacote com 528g). Confira o ranking completo aqui!

Receitas testadas e aprovadas

