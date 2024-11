Testamos 10 marcas de carvão vegetal; conheça as 3 melhores

As marcas Swift, Divininho e Faixa Preta se estabeleceram como melhores carvões vegetais do mercado após se qualificarem em todas as exigências do Paladar Testou.

Quando comparados com outros concorrentes, as três se destacaram por serem extremamente inflamáveis, ter uma ótima potência ao acender e sua chama ter uma durabilidade maior do que as da concorrência.

A chef Ligia Karazawa, o pitmaster Bruno Panhoca Do Rac-Coon Smoke House, o chef assador Lierson Mattenhauer Jr, do Xepa, e a jornalista Danielle Negasse foram selecionados para o teste as cegas de dez marcas.

O teste foi feito com dez churrasqueiras e todas foram acesas ao mesmo tempo, o processo foi feito igual em todas as marcas para não prejudicarem o carvão. Esse foi o top 3 após os testes:

Top 3 melhores marcas de carvão vegetal

1° Swift

2° Divininho

3° Faixa Preta

Swift

Vista como a melhor marca, a Swift se destacou como a dona das brasas mais rápidas, resistentes e fortes. Além disso, sua madeira de reflorestamento também se mostrou com um tamanho apropriado para aguentar até o mais demorado dos churrascos.

Divininho

Com toras de carvão compridas e grossas, a marca possui boa densidade e também acende rápido. Com uma resistência ótima, a marca quase conseguiu o primeiro lugar no pódio.

Faixa Preta

Na embalagem contém um produto que promete não agredir o meio ambiente. No teste, a Amostra conseguiu ter um bom desempenho: boa brasa e potência, após 1h30, garantia dar conta de mais uma remessa de carnes. Tudo isso, graças as torras, secas e de tamanhos excelentes. Veja o ranking completo.

Melhor que picanha?

