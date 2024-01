Top 3: quais são os melhores azeites extra virgem do mercado?

Entre goles de água com gás para limpar o paladar, especialistas convidados do Paladar Testou conseguiram definir uma lista dos melhores azeites extra virgem comuns nas prateleiras do mercado.

Para isso, o teste foi realizado às cegas -ou seja, sem que os óleos vegetais fossem identificados-, levando em consideração principalmente critérios como aroma, picância e amargor. Confira os três melhores e veja detalhes na matéria completa de Chris Campos.

Las Doscientas

Com o primeiro lugar no pódio, o azeite número um apresentou sabores equilibrados e aroma levemente verde, conforme definiram os jurados.

O.live & Co

O azeite desta marca foi considerado potente, principalmente por causa da sua principal característica: picância em evidência no sabor.

Cocinero

Conquistando o terceiro lugar, os especialistas definiram que essa marca apresentou sabores suaves e aroma frutado maduro.