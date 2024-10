3 melhores botecos para comer petisco no RJ

Os botecos no Rio de Janeiro oferecem um ambiente descontraído, com mesas na calçada, onde as pessoas podem se reunir para comer petiscos como bolinho de bacalhau e pastéis, além de tomar uma cerveja gelada.

No Rio de Janeiro, é comum encontrar bares que exibem seus melhores petiscos em vitrines, seja em estabelecimentos tradicionais ou novidades, como o Isca, que apresenta seus pintxos (pequenos petiscos) no balcão.

De acordo com Bruno Agostini, colunista do Paladar que escreve para o blog “Seleção Carioca”, entre muitos estilos de botecos do RJ, três merecem destaque por se encaixarem exatamente no tema de vitrines, sendo eles: Adega Pérola, Real Chopp e o bar Gato de Botas. Confira mais sobre cada um deles abaixo:

Adega Pérola

Adega Pérola: são cerca de 60 petiscos frios Foto: Bruno Agostini / Estadão

PUBLICIDADE

Segundo o especialista, na Adega Pérola, as porções expostas são frias, contando ao todo são 60 opções diferentes para você escolher. Bruno fez questão de citar algumas: vinagrete de polvo, alho espanhol no azeite, sardinhas em suas quatro versões disponíveis: rollmops, escabeche, portuguesa, entre muitos outros.

Além disso, o estabelecimento oferece também opções quentes. Destaque para os bolinhos de bacalhau e o caldinho de feijão. Saiba mais aqui.

Real Chopp

Real Chopp Foto: Bruno Agostini/ estadão

Enqunto o Real Chopp tem menos opções, mas há quentes e frios. O bolo de carne, é uma das sugestões do repórter. Alguns pratos do dia, inclusive, ficam expostos ali. Como a disputada rabada das terças, o peito de boi, das quartas, as almôndegas dos sábados e a moela ensopada e o bife à rolê, dos domingos, por exemplo.

PUBLICIDADE

Gato de Botas

Gato de Botas Foto: Bruno Agostini/ Estadão

Por fim, o Gato de Bota, localizado em um boêmio bairro de Vila Isabel e com a cultura botequeira da cidade. Ali o melhor a se fazer é explorar os petiscos da estufa, onde seus clientes se esbaldam com língua, fígado de galinha, moela, almôndegas e o famoso “trio amargoso”, combinação entre maxixe, jiló e quiabo, temperados com cebola, azeitonas pretas e pimenta biquinho.