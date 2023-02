Que tal uma carne bem macia e enroladinha com bacon e cenoura? Aprenda a preparar essa delícia com a chef Renata Braune, do BeefPassion

BeefPassion, é uma ótima alternativa para ter uma refeição diferenciada e saborosa. A receita leva apenas 45 minutos para ficar pronta e rende até 4 porções. O bife à rolê ou bracciola – termo utilizado pelos italianos – da Renata Braune , chef do açougue gourmet e restaurante, é uma ótima alternativa para ter uma refeição diferenciada e saborosa. A receita leva apenas 45 minutos para ficar pronta e rende até 4 porções.

Neste prato, a ideia é unir fatias de carne e enrolar a pequenos pedaços de cenoura e bacon, com a ajuda de palitinhos. Se quiser trocar as batatas assadas de acompanhamento, um purê de batatas cai muito bem.

Na receita da chef Renata Braune, a carne utilizada é patinho. Para começar o preparo, a chef orienta que a carne seja retirada do congelador com 30 minutos de antecedência. Em seguida, o líquido presente no pacote da carne deve ser eliminado.

Outro elemento que ajuda a garantir a qualidade da carne é cortá-la em fatias finas, como lâminas. Além disso, bater na carne com as costas de uma faca irá melhorar a consistência do bife. Veja abaixo o passo a passo completo: