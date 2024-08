Saiba onde comer no Rio de Janeiro segundo indicação de colunista

Não há maneira melhor de conhecer uma cidade do que começando pela gastronomia dela. Segundo Bruno Agostino, colunista do Paladar que vai iniciar um novo blog chamado Seleção Carioca, o Rio de Janeiro, lugar onde cresceu e ama, apresenta inúmeras possibilidades, desde restaurantes e bares clássicos até os mais novos. Dessa forma, nasce uma maneira de contar histórias e conquistar o estômago de seus leitores.

Vale ressaltar que no começo do ano o guia TasteAtlas divulgou um ranking das 100 Melhores Cidades Gastronômicas do Mundo, contemplando a cidade do Rio de Janeiro no 43° lugar, ocupando, assim, o top 50. Só para ter uma ideia, a plataforma contabilizou, na época, mais de 16.000 cidades ao redor do planeta, e o resultado foi fruto de 271.819 votos válidos de usuários.

Por esse motivo, não perdemos tempo e selecionamos três lugares espalhados pela cidade ensolarada que você precisa conhecer. Inclusive, todos devidamente experimentados e avaliados pelo nosso especialista em turismo e gastronomia, Agostino.

Baalbeck

Que tal uma rotisseria árabe em Copacabana? Dentre os restaurantes e comidas citadas pelo especialista, essa esfirra do Baalbeck foi muito aclamada. Principalmente por resgatar a infância do jornalista. “Eu devia ter uns 3 ou 4 anos quando descobri que a esfirra do Baalbeck, na Galeria Menescal, era uma delícia”, escreveu.

Dona Irene

Agora, se você quer um restaurante com culinária russa, diretamente do Rio de Janeiro? Também têm! A Dona Irene foi muito bem avaliada pelo jornalista, ele elogiou o ambiente, serviço, e claro, a comida do local. Além disso, o prato que ele citou foi o famoso estrogonofe de receita original da casa. “Dona Irene, restaurante russo em Teresópolis que está completando 60 anos em 2024, onde uma refeição para mim é sempre uma emoção”, disse.

Xian Rio

Culinária oriental também é sucesso no Rio de Janeiro. Para o especialista, as ostras são destaque. O Rio de Janeiro traz diversidade e podemos observar isso também em seus distintos estilos na gastronomia. “Seus bares e restaurantes contam mais sobre uma cidade do que qualquer outra coisa, é o que eu acredito”, pontuou o especialista.

Onde comer em São Paulo?

COMIDA 8871 27|04|2012 SAO PAULO - SP | PALADAR OE | COZINHEIRA DE MADAME - Maria Aparecida Florentina, 46 anos, cozinheira, no apartamento em que trabalha em Higienópolis, São Paulo. Na foto Polpetone recheada de queijo acompanhada de arroz branco e batata palha - FOTO DANIEL TEIXEIRA|AE Foto: DANIEL TEIXEIRA|AE

