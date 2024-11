Nesta semana, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil revelou os vencedores do Prêmio CNA Brasil Artesanal 2024. Neste ano, o concurso premiou dez marcas de cervejas em duas categorias: Ale (alta fermentação) e Lager (baixa fermentação).

Top 3 melhores cervejas na categoria Ale

As cervejas artesanais do tipo Ale foram destaque na premiação e o vencedor foi o produtor José Macedo, com a cerveja Aratinga Fruit Beer, do município de Ribeira do Pombal, na Bahia.

Já o segundo colocado foi o produtor Ricardo Lima, com a cerveja Aurora Goiaba Sour, da cidade de Guarapuava, no Paraná. Para fechar o pódio, o terceiro lugar ficou com Robert Krause, com a cerveja Weiss, do município de Igrejinha, no Rio Grande do Sul.

Como foi o evento?

O evento contou com a presença dos finalistas do concurso e familiares, especialistas, entidades, parlamentares, representantes de embaixadas, diretores do Sistema CNA/Senar e presidentes de Federações estaduais de agricultura e pecuária.

Na abertura da cerimônia, o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins, destacou o trabalho do Sistema CNA/Senar para apoiar os produtores rurais, afirmando que o projeto está sempre pronto para apoiar e transformar os pequenos produtores com inovação.

O que é o Prêmio CNA Brasil Artesanal

O Prêmio CNA Brasil Artesanal é uma iniciativa do Programa Nacional de Alimentos Artesanais e Tradicionais da CNA e busca valorizar os pequenos e médios produtores rurais. A premiação é realizada desde 2019 e já foram feitos concursos para produtores de chocolates, queijos, salames, cachaças, charcutaria, azeites e vinhos, cafés especiais e mel.