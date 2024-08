Tudo o que você precisa saber sobre as cervejas botânicas

A cerveja é uma das bebidas mais consumidas do mundo e famosa em todos os países. A popularização é tanta, que existem diferentes tipos disponíveis nos supermercados, que vão desde os mais comuns até aqueles mais improváveis, como as cervejas botânicas.

Não é novidade que botânicos cultivados em casa ou coletados diretamente da natureza podem fazer parte da composição de bebidas, mas agora produtores estão explorando maneiras de destacar esses sabores, que prometem ser tendência ainda em 2024, como mostra o Food & Wine.

Como surgiu o interesse?

Existem algumas hipóteses para essa tendência. Uma delas é o crescente interesse dos consumidores, que está motivando os cervejeiros a incorporar sabores inspirados em bebidas como gim ou amaro. Outra possibilidade é que os próprios cervejeiros estão liderando essa mudança, e os consumidores estão reagindo positivamente. De qualquer forma, os botânicos oferecem uma alternativa refrescante aos intensos sabores de lúpulo, amargor e dulçor que costumam dominar as cervejas tradicionais.

Como são produzidas as cervejas botânicas?

Os cervejeiros utilizam métodos diferentes ao obter botânicos, dependendo de onde os produtores estão localizados. Alguns podem cultivar os seus próprios, enquanto outros com terra e acesso à natureza podem colher ingredientes selvagens. As cervejarias urbanas podem buscar parcerias com cervejarias rurais, fazendas locais ou jardins.

Muitos botânicos expressam notas inesperadas após passarem pelo estágio de fervura e fermentação da cerveja. A lavanda pode produzir uma característica semelhante à canela, por exemplo. As quantidades também devem ser ajustadas: capim-limão, semelhante ao chá, pode ser usado em abundância, enquanto um pouco a mais de verbena-limão, semelhante ao doce, pode ficar com gosto de sabão.

Qual o sabor das cervejas botânicas?

As cervejas botânicas podem trazer principalmente notas florais e herbáceas. Os botânicos são adicionados a fervura da cerveja em diferentes estágios para extrair diferentes sabores e aromas, assim como acontece com o lúpulo. A maioria dos cervejeiros adiciona essas plantas no “lado frio” do processo de fermentação, ou pós-fervura, quando a cerveja está fermentando e se acomodando. Isso é semelhante a um lúpulo seco, onde aromas complexos são extraídos enquanto minimizam o amargor.