Uísque escocês mais antigo do mundo vai a leilão

O potencial uísque escocês mais antigo do mundo será leiloado ainda este ano. Acredita-se que a bebida é a mesma que a rainha Vitória, então com 25 anos, e seu marido, o príncipe Albert, beberam em um castelo escocês com sua amiga Anne Murray, a duquesa de Atholl, em 1844.

No ano passado, o administrador residente do castelo encontrou várias dezenas de garrafas de uísque escondidas em uma sala despretensiosa da adega e, devido à idade do uísque, acredita-se que possam ser da mesma safra que Vitória e Albert beberam há 179 anos. As informações são do site Food & Wine.

De acordo com a Atholl Estates , que administra o Castelo de Blair e seus terrenos e jardins, as 40 garrafas de uísque bem escondidas foram destiladas em 1833 e engarrafadas oito anos depois.

Os Estates também anunciaram que 24 dessas garrafas serão leiloadas no site do Whiskey Auctioneer , e o leilão acontecerá entre os dias 24 de novembro e 4 de dezembro. Os interessados podem preencher um formulário no site para receber mais informações sobre o leilão.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser replicadas e casa. Confira algumas sugestões aqui.