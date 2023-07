Chef Helena Rizzo fecha parceria com marca de uísque escocês

A The Macallan, marca de uísque single malt, anunciou a chef Helena Rizzo como nova parceira de conteúdo no Brasil.

A parceria tem como objetivo ampliar o reconhecimento da marca, que, neste ano, aponta o Brasil - mais especificamente São Paulo - como um mercado prioritário na América Latina.

Ao longo dos próximos meses, Helena produzirá conteúdos autorais para suas redes sociais, alguns feitos em parceria com Gianpaolo Morselli, brand ambassador da The Macallan no Brasil há 11 anos, e autoridade no que diz respeito ao mundo do uísque.