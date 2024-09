Melhores restaurantes no Uruguai: onde comer durante sua viagem

Uruguai é um destino cheio de pontos turísticos que envolvem a história e cultura do país. Durante uma viagem, dá para aproveitar a gastronomia, conhecida pela variedade e autenticidade. Vai viajar? Confira a seleção do Matheus Mans, repórter do Paladar, dos melhores restaurantes no Uruguai para conhecer:

Jacinto (Montevideo)

Caso você queira começar sua viagem mergulhando na gastronomia uruguaia, pode visitar o Jacinto. O intuito do local é oferecer pratos de acordo com a estação, ou seja, tem mudanças constantes no cardápio, além de utilizar ingredientes locais para criar os pratos.

La Huella (Punta del Este)

Esse restaurante é conhecido por oferecer uma gastronomia com frutos do mar como protagonista, combinando perfeitamente com o ambiente à beira-mar, em José Ignacio. Para além de frutos do mar, outro destaque são as sobremesas.

Francis (Montevideo)

O filé ao molho de mostarda e o risoto de frutos do mar são dois pratos que saem muito no Francis. A proposta do lugar é oferecer carnes, massas e frutos do mar com qualidade, aliado a um ambiente e atendimento excelentes.

