Como utilizar talos e folhas de vegetais em receitas?

Raramente vemos as pessoas reutilizando talos, cascas, folhas e sementes na cozinha. Segundo o especialista, Victor Dimitrow, chef do Petí Gastronomia, esses ingredientes ajudam a formar diversas combinações de sabores e texturas dentro da cozinha.

Porém, não é todo mundo que sabe usá-las de maneira correta. Por esse motivo, o especialista no assunto, resolveu deixar dicas de como desenvolver alimentos com base nessas figuras tão menosprezadas no dia a dia das pessoas.

Eentre as dicas do chef, é importante destacar que amargor e picância são características comuns às PANCs, as plantas alimentícias não convencionais, normalmente descartadas por isso mesmo. No começo pode assustar, mas favorece a complexidade de sabores.

Como preparar os talos e folhas?

As PANCs, talos e folhas, conhecidos por seu sabor marcante com amargor e picância, são pouco usuais. Para prepará-los sem erro, é importante contrastar com gorduras, como azeite, manteiga ou ovo. O chef também sugere adicionar acidez e dulçor para equilibrar o prato.

Mais sobre as pancs

Elas não somente trazem ingredientes e sabores diferentes aos preparos, mas também são potencialmente saudáveis. Uma das mais conhecidas entre os brasileiros é a ora-pro-nóbis. Essa planta é a alternativa perfeita para quem quer novas apostas de dietas.

Gosta de picância?

Falando também sobre o grupo das picantes, a pimenta é uma forma de incrementar sua alimentação. Porém, muitas pessoas ainda apresentam muitas dúvidas acerca desse ingrediente.

Receitas com talos e folhas de vegetais

Replique em casa as receitas indicadas pelos chef Victor Dimitrow do Petí Gastronomia, cada uma vai trazer um desses ingredientes com esses sabores até então desconhecidos e sustentáveis.

Nhoque de cará-moela com beurre blanc de picão e tainha na folha de quiabo

O chef Victor Dimitrow no restaurante Peti que reabre após incêndio Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Nesta sugestão, o nhoque de cará-mole, o chef usou as folhas para enrolar um filé de peixe branco, que cozinhou no vapor. "Ela tem sabor neutro e pode substituir a couve".

‘Penne’ de talo de abobrinha com pesto de folhas

Para combater o desperdício, aproveite o máximo de cada alimento, desde o talo até as cascas Foto: Fernando Sciarra/Estadão

Por fim, esta receita é uma invenção do chef Victor Dimitrow, do Petì Gastronomia, e aproveita partes da abobrinha. Ele montou o prato a pedido do Paladar, aproveitando as partes dos alimentos que geralmente são descartadas.