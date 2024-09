Testamos 16 marcas de molho de pimenta; descubra qual é a 3ª melhor

O molho de pimenta é o acompanhamento perfeito do churrasco, pastel, feijoada e bolinho de arroz, por exemplo, adicionado um toque picante e saboroso. Esses molhos e a pimenta, é claro, conquistaram popularidade mundial desde a época das grandes navegações, conforme detalha a matéria de Fernanda Meneguetti.

O bolinho de arroz foi utilizado como base no teste do Paladar, com especialistas, para avaliar qual é a melhor marca de molho de pimenta do mercado. O sabor neutro do petisco acabou destacando o molho, tornando a combinação ideal para avaliação. Confira abaixo como ocorreu o teste:

O teste

16 marcas de molho de pimenta encontradas em supermercados da capital paulista foram selecionadas para a degustação às cegas do teste, ou seja, um método em que especialistas não sabem quais marcas estão experimentando, deixando suas impressões de modo imparcial.

As marcas eram avermelhadas e custavam entre R$ 3 e R$ 36, sendo experimentadas combinadas com o bolinho de arroz, considerando textura e sabor aspectos importantes da avaliação. Um dos destaques é o terceiro lugar, que houve empate:

3º lugar: Cholula e Dia

O molho de pimenta da marca Cholula, feito com pimentas árbol e piquin, foi considerado pelos especialistas bastante versátil, picante e bem condimentando, ficando em terceiro lugar no pódio do teste.

Teste paladar de molho de pimenta. Na foto molho de pimenta da marca Cholula. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: Taba Benedicto/Estadão

Ao lado da marca Cholula, o molho de pimenta do Dia também ficou na terceira colocação no teste, marcando o empate. Esse molho foi elogiado pelo aroma neutro, aspecto visual e textura fluida.

Pódio completo

Enquanto isso, o molho de pimenta da marca Castelo conquistou medalha de prata, marcado pela sua picância, embora acentuada, saborosa. Já a Bombay tornou-se campeã do teste especialmente por um produto bem temperado. Veja todas as marcas avaliadas aqui.