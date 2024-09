Os vegetais são considerados alguns dos alimentos mais nutritivos da cozinha e podem ser preparados de várias formas, seja cozidos na água, assados no forno ou na AirFryer. Estão no grupo dos vegetais nutritivos a cenoura, beterraba, brócolis, abóbora e couve-flor.

Ao Estadão, para a matéria de Layla Shasta, na editoria de Saúde, a nutricionista Beatriz Tenuta deu dicas de como preparar esses vegetais para garantir a preservação de seus nutrientes. Confira abaixo:

Cenoura

Uma excelente fonte de vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina C, fósforo, cálcio, potássio e sódio, a cenoura ajuda no bom funcionamento da visão, além de beneficiar a pele, as mucosas e os cabelos. Esse vegetal ainda contribui na formação de ossos e dentes e auxilia na regulação do sistema nervoso e do aparelho digestivo.

Na AirFryer, a cenoura não perde os nutrientes e pode integrar um mix de vegetais crocantes ou ser preparada em forma de palitinhos para servir de aperitivo.

Beterraba

A beterraba é rica em vitaminas C, A e do complexo B, além de fornecer cálcio e fósforo. Este vegetal também se destaca como uma excelente fonte de potássio, um mineral essencial para a contração muscular e o controle da pressão arterial.

Quando é feita no forno ou AirFryer, a beterraba permanece com as vitaminas, o que não acontece quando é cozida, já que vitaminas C e do complexo B perdem as propriedades na água. Além disso, a cor bonita do vegetal é mantida. Quem já cozinhou a beterraba sabe que parte de seu tom arroxeado é diluído. Assim, uma fritadeira elétrica é uma boa opção para fazer as receitas com o vegetal.

Brócolis

Fonte das vitaminas A, C, E e K, além de ter ferro, potássio, cálcio e fósforo, o brócolis é um dos vegetais mais populares na mesa dos brasileiros. Mas, assim como a beterraba, cozinhar o vegetal em água pode reduzir um pouco seus nutrientes. Por isso, a melhor forma de prepará-lo também é assado.

Abóbora

Outro alimento rico em vitaminas A e do complexo B, a abóbora também apresenta carboidratos, fibras, ferro, cálcio e fósforo. Por ter nutrientes hidrossolúveis, como a beterraba e o brócolis, vale muito a pena assá-la.

A abóbora possui betacaroteno, um pigmento natural presente em alimentos amarelados e alaranjados, que se converte em vitamina A no corpo. Quando os vegetais são assados, esse composto também tende a ficar mais preservado, apresentando uma cor mais intensa e bonita quando preparados na AirFryer ou forno.

Couve-flor

A couve-flor tem muitas fibras, potássio, proteínas e antioxidantes que são importantes para o bom funcionamento do organismo. Ela ainda tem vitamina C e vitamina B6, que beneficia o aprendizado e a memória. Também é um ótimo vegetal para ser preparado na AirFryer, apresentando uma textura crocante e deliciosa.

Receitas com vegetais na AirFryer

Palitinhos de cenoura

Palitinhos de cenoura. Foto: Giulia Cucio

Essa receita de palitinhos de cenoura é da chef Bru Calderon. Para ter mais crocância, ela indica preparar os palitinhos na farinha Panko e levar na AirFryer por 15 minutos. O aperitivo é uma ótima sugestão para manter a alimentação saudável e fica pronto rápido. Veja a receita completa.

Couve-flor crocante

Couve-flor crocante. Foto: Giulia Cucio

Acompanhada de iogurte natural e um mix de temperos maravilhosos, essa receita fácil de couve-flor crocante feita na AirFryer é deliciosa. Se quiser adicionar ainda mais sabor, tempere o vegetal com um pouco de cúrcuma, que trará um toque picante. Veja a receita completa.

Mix de vegetais crocantes

Mix de vegetais. Foto: Giulia Cucio

Um bom mix de vegetais nutritivos, essa receita leva cenoura, abobrinha, cebola roxa, batata doce, abóbora e tomate. Cortados em cubinhos, os ingredientes são temperados com azeite e ervas. Após 20 minutos na AirFryer, você terá um mix crocante e saudável, que pode servir como acompanhamento nos pratos. Veja a receita completa.