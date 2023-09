A plataforma acadêmica Journal of Alzheimer’s Disease publicou um estudo indicando que uma dieta rica em antioxidantes - substância muito presente nas nozes - pode prevenir o Alzheimer. Segundo a pesquisa, o consumo frequente da oleaginosa ajuda a retardar a progressão da doença e a prevenir outros distúrbios mentais.

Para os pesquisadores, o alto teor antioxidante das nozes proporciona uma melhora significativa nas habilidades de aprendizagem, memória, redução da ansiedade e desenvolvimento motor.

O grupo de cientistas analisou os efeitos da alimentação à base de nozes com doses baixas, cerca de 6% a 9% por dia - o que é equivalente a de 30 a 45 gramas da oleaginosa.

Para incorporar as nozes no seu dia a dia, que tal conferir receitas super práticas e rápidas? O bom é que as nozes são super versáteis, podendo acompanhar doces e salgados facilmente.

Brownie de chocolate com nozes

PUBLICIDADE

Brownie com nozes Foto: Felipe Rau|Estadão

A combinação de chocolate e seu dulçor com a textura crocante das nozes é sempre sucesso. Essa receita da Carole Crema tem tudo para virar sensação na sua casa. O brownie pode servir como sobremesa ou snack no dia a dia.

Confira a receita

Pudim de nozes

PUBLICIDADE

Delicioso pudim de nozes Foto: Carol Fiorentino

Pudim de nozes da chef Carol Fiorentino é também uma ótima opção para quem busca um docinho levemente crocante. A sobremesa leva apenas sete ingredientes e acompanha uma calda de caramelo deliciosa.

Confira a receita

Carne de panela com nozes

Carne de panela com nozes e frutas secas, da chef Mariana Fonseca Foto: Codo Meletti/Estadão

PUBLICIDADE

Que tal repaginar a receita de carne de panela para deixar o prato com uma pegada mais crocante? É o que sugere a chef Mariana Fonseca, do Myk, ao incluir uvas-passas, damascos e nozes entre os ingredientes desse prato.

Confira a receita