Vinagre de maçã: o que pode e o que não pode fazer pela sua saúde

O vinagre de maçã é um dos produtos alimentícios sempre lembrado pelas maravilhas que pode fazer pela saúde. E ele realmente pode contribuir em muitos aspectos, mas também é preciso tomar cuidado, principalmente com a quantidade.

O que o vinagre de maçã pode fazer pela saúde?

Segundo estudos, o vinagre de maçã é capaz de reduzir os níveis de açúcar no sangue e melhorar rapidamente os níveis de colesterol. Outros estudos apontam que ele pode ajudar na perda de peso. Além disso, ele contém bactérias que promovem a saúde, conhecidas como probióticos, que ajudam a nutrir a microbioma intestinal, de acordo com a matéria publicada na editoria de Saúde do Estadão.

Por que tomar cuidado com a quantidade?

Uma boa opção para consumir vinagre de maçã e garantir os seus benefícios é misturá-lo em um copo de água ou uma xícara de chá. Caso opte por isso, comece com uma quantidade pequena, como uma ou duas colheres de chá. E nunca o beba ele sozinho, pois o vinagre pode causar erosão dentária, distúrbios estomacais ou descoloração dos dentes.

Além disso, outra maneira de de incluir o vinagre é na alimentação. É recomendado utilizá-lo em marinadas e molhos para saladas.

Quem deve evitar consumir vinagre de maçã?

Apesar dos vários nutrientes presentes em sua composição, o vinagre de maçã pode causar efeitos colaterais em algumas pessoas, devendo ser evitado por quem precisa tomar medicamentos para tratar diabetes tipo 2, pressão alta e outras doenças crônicas.

Receitas com vinagre de maçã

Frango ao molho pardo

Frango ao molho pardo Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

O frango ao molho pardo é um prato tradicional da culinária mineira e possui uma combinação de ingredientes que faz dele uma verdadeira experiência. Veja a receita completa.

Calda de frutas vermelhas e vinagre

Calda de frutas vermelhas e vinagre Foto: Roberto Seba

Essa calda é perfeita para acompanhar sorvete de creme e outros sabores. Também pode acompanhar outros doces como bolos e biscoitos. Veja a receita completa.

Chimichurri

Molho chimichurri Foto: Felipe de Paula

O chimichurri é o molho ideal para acompanhar diversas carnes. O equilíbrio perfeito entre ele e o churrasco acontece porque a acidez do vinagre de maçã ameniza a gordura da carne, fazendo com que ela fique mais saborosa. Veja a receita completa.