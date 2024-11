O vinagre de maçã sempre é associado à saude e muitas pessoas podem levar isso ao pé da letra. No entanto é preciso tomar cuidado com o insumo no quesito de quantidade. Descubra os prós e os contras de consumir o ingrediente a seguir.

Benefícios do vinagre de maçã

Estudos demonstraram que o vinagre de maçã pode reduzir os níveis de açúcar no sangue e melhorar ligeiramente os níveis de colesterol. Outros estudos apontam que ele pode ajudar a perder peso. Além disso, ele contém bactérias que promovem a saúde, conhecidas como probióticos, que ajudam a nutrir a microbioma intestinal, como mostra a matéria publicada na editoria de Saúde do Estadão.

Quem não pode consumir?

O vinagre de maçã também pode causar efeitos colaterais em pessoas que tomam medicamentos para tratar diabetes tipo 2, pressão alta e outras doenças crônicas, sendo desencorajado o seu consumo por pessoas que apresentem essas condições.

Como tomar vinagre de maçã?

Os especialistas também desaconselham bebê-lo puro, devido a acidez presente no produto. A melhor maneira de consumir o vinagre de maçã é adicioná-lo aos alimentos. É recomendado utilizá-lo em marinadas e molhos para saladas.

A outra opção é misturar um pouco de vinagre de maçã em um copo de água ou uma xícara de chá. Caso opte por isso, comece com uma quantidade pequena, como uma ou duas colheres de chá. E nunca o beba ele sozinho, pois o vinagre pode causar erosão dentária, distúrbios estomacais ou descoloração dos dentes.

Receitas com vinagre de maçã

Calda de frutas vermelhas e vinagre

Calda de frutas vermelhas e vinagre Foto: Roberto Seba/Estadão

Essa calda é perfeita para acompanhar sorvete de creme e outros sabores. Também pode acompanhar outros doces como bolos e biscoitos. Veja a receita completa.

Frango ao molho pardo

Frango ao molho pardo Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

O frango ao molho pardo é um prato tradicional da culinária mineira e possui uma combinação de ingredientes que faz dele uma verdadeira experiência. Veja a receita completa.

Chimichurri

Chimichurri Foto: Felipe de Paula

O chimichurri é um molho muito saboroso e ideal para acompanhar diversas carnes. O equilíbrio perfeito entre o tempero e o churrasco acontece porque a acidez do molho, feito com vinagre de maçã, ameniza a gordura da carne, fazendo com que ela fique mais saborosa. Veja a receita completa.