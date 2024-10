Vinagre de vinho tinto combina com qual receita?

O vinagre de vinho tinto é uma excelente opção para enriquecer o sabor de saladas, especialmente quando combinado com folhas mais amargas, como a rúcula, e ingredientes como tomate, queijos e carnes frias. Ele também é ideal para marinar carnes vermelhas, pois ajuda a realçar o sabor, tornando o prato mais aromático e suculento.

O Brasil costuma separar vinagres em branco e tinto, mas em países produtores de vinho, vinagres varietais se destacam pelo terroir. O vinagre de vinho tinto geralmente tem um aroma mais intenso, enquanto o de vinho branco oferece um sabor mais leve e refrescante.

Além das saladas e marinadas, o vinagre de vinho tinto é uma ótima escolha para molhos que acompanham legumes grelhados ou assados, conferindo uma profundidade de sabor.

Suas especificidades o tornam um ingrediente essencial na culinária. Lembre-se, quanto mais cuidado o processo de fermentação, mais o vinagre refletirá as características do vinho de origem.

Vinagre de vinho tinto Foto: Gui Gomes/ Estadão

Benefícios do vinagre

O vinagre tem componentes que beneficiam a saúde de quem o consome, como o ácido acético, por exemplo, que tem propriedades digestivas, antioxidantes e antimicrobianas. Saiba mais sobre esse condimento versátil neste link.

Receitas com vinagre de vinho tinto

Para te ajudar a escolher as melhores receitas do Paladar, escolhemos três formas diferentes de usar o o vinagre de vinho tinto na cozinha: Barreado, Molho de blueberries para salada e Salada de avocado com ervas e alcaparras.

Barreado

Aprenda a fazer Barreado Foto: Niels Andreas/ Divulgação

Essa primeira receita é um prato típico do litoral paranaese. O barreado é um ensopado de carne cozido em fogo muito baixo numa panela de barro lacrada com pirão de farinha para evitar que o vapor escape durante o cozimento. Entre os ingredientes, se destacam o vinagre de vinho, bacon e o coxão duro. Confira o modo de preparo neste link.

Molho de blueberries para salada

Molho de blueberries para salada Foto: Taisa Sganzerla/ Estadão

Essa sugestão é mais uma receita diferente, para quando você realmente quiser variar os sabores do dia a dia. Esse molho é feito com blueberries (mirtilos), que podem ser comprados frescos ou congelados, vinagre de vinho tinto, manjericão, alho-poró, mel e azeite. Saiba mais neste link.

Salada de avocado com ervas e alcaparras

Salada de avocado com ervas e alcaparras. Foto: Andrew Scrivani/NYT

Por fim, nesta receita o ingrediente chave é o avocado maduro e cremoso. No entanto, o vinagre de vinho tinto faz parte do que chamamos de “toque final”. Confira o modo de preparo e resto dos ingredientes, disponíveis aqui.