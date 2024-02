Vindima 2024 na Casa Valduga: Confira programação do evento na Serra Gaúcha

A Casa Valduga, renomada integrante do Grupo Famiglia Valduga, abre suas portas para a Vindima 2024, o período de colheita das uvas, essencial na vinicultura. Este evento anual, que desperta o interesse tanto de vitivinicultores quanto de entusiastas do vinho, oferece uma experiência imersiva na cultura vitivinícola e na herança italiana da Serra Gaúcha.

Localizada em Bento Gonçalves, no coração do Vale dos Vinhedos, a Casa Valduga possui mais de 28 hectares dedicados ao cultivo de uvas varietais como Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay e Pinot Noir. A programação, prevista para os finais de semana de fevereiro, inclui atividades que promovem a aproximação dos visitantes com a tradição vinícola e a história da imigração italiana na região.

Os participantes terão a oportunidade de se hospedar no complexo enoturístico da Casa Valduga e de participar de uma série de atividades cuidadosamente planejadas. O cronograma abrange desde a recepção dos convidados com um welcome drink até experiências mais aprofundadas, como a colheita das uvas ao som de coral italiano, visitas às caves com degustações especiais e refeições temáticas ao ar livre, como jantares e cafés da manhã servidos sob as videiras centenárias.

Com vagas limitadas, a Vindima 2024 é uma oportunidade para os interessados em cultura, história e vinicultura, proporcionando uma experiência que vai além da degustação de vinhos, imergindo os visitantes no legado cultural da Famiglia Valduga e da Serra Gaúcha.