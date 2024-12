Como saber se o vinho é bom?

Vinho combina com comemorações. E que bom, então, que estamos em dezembro, o último mês do ano, onde aumentam as festas e a procura por essa bebida alcoólica. É crucial saber quando um vinho é bom, garantindo uma escolha de qualidade.

Dá para começar a descobrir essa qualidade a partir do rótulo. A coluna de Suzana Barelli reuniu dicas de como escolher um bom vinho, independente do estilo de preferência. Veja três abaixo:

1. Rolha

A rolha do vinho precisa estar em perfeita condição, o que é um dos indícios de que a bebida está bem armazenada. Caso a rolha esteja estufada, por exemplo, é melhor não levar o vinho para casa.

2. Líquido no gargalo?

Safras mais recentes geralmente estão com o líquido até o gargalo da garrafa, pois ele evapora lentamente, diferente do que ocorre com a bebida da garrafa de safra mais antiga.

3. Safra

Melhor optar por vinhos de safras com anos recentes. No caso do tinto, de 2021 para frente, enquanto quando for branco, pode ser de 2019 em diante.

Essa escolha ajuda a garantir o frescor, porque vinhos mais antigos precisam estar bem armazenados para entregar sua complexidade -e para comprar esse estilo vale uma pesquisa mais aprofundada.

Gostou dessas dicas e quer conferir outras? A coluna completa tem mais informações de como escolher um bom vinho, já que essa compra envolve outros detalhes, te ajudando a não ficar perdido diante de tantos rótulos. Leia mais detalhes neste link.

O aroma dos vinhos é importante?

Essa é uma dúvida frequente sobre a bebida. Para quem desconhece, o aroma não apenas compõe o vinho, mas também é uma das principais características da bebida.

Ele representa, na verdade, as sensações iniciais antes do primeiro gole. Isso significa que, durante uma degustação, os cheiros vão contribuir para uma boa experiência no paladar. Saiba mais.

Guia dos Vinhos

