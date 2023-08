Vinho do Snoop Dogg começa a ser vendido no Brasil

O rapper californiano Snoop Dogg resolveu se aventurar no mundo dos vinhos. O músico, também conhecido por seu lado empreendedor, estampa seu rosto nos rótulos da marca 19 crimes, e os produtos já começaram a ser vendidos no Brasil.

São dois rótulos de vinho tinto: o Cali Red (blend de cabernet franc, cabernet sauvignon e carmenère) e o Cali Cab (cabernet sauvignon com syrah). As bebidas já estão à venda em alguns supermercados do Brasil, a partir de R$ 139,99. Nos Estados Unidos, o produto custa apenas 12 dólares.

Apesar do nome, as bebidas não vêm da Califórnia. O vinho do Snoop Dogg pertence à empresa australiana Treasury Wine Estates, que firmou parceria com a chilena Santa Rita Estates para a produção e distribuição do produto na América do Sul.

O nome ‘19 crimes’ não tem nada a ver com as polêmicas que marcaram a carreira do rapper: o rótulo faz referência à lista de motivos que levaram os ingleses a serem exilados para a Austrália no fim do século 18.

O vinho do Snoop Dogg será importado e distribuído pela rede Pão de Açúcar até dezembro deste ano.