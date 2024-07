Vinho mais caro do mundo custa R$ 139 milhões; saiba onde encontrar

Você sabe qual é o vinho mais caro do mundo? Nos últimos anos, o vinho tem ganhado popularidade no Brasil e no mundo, impulsionado pelo aumento do consumo entre os jovens e a crescente valorização da cultura enogastronômica.

Por causa disso, muitos vinhos têm se tornado “populares” e de baixo custo benefício. No entanto, do outro lado, existe uma supervalorização de vinhos raros de safras especiais - que são de altíssimo custo, inclusive passando dos seis dígitos.

Como é o caso do Grand Cru “Montrachet”, um hectare pode chegar a 23 milhões de euros, que custa cerca de R$ 139 milhões, ou até mais. De acordo com a Forbes, nem sempre só a qualidade é levada em conta, como no caso do Montrachet é o valor do hectare e até mesmo condições climáticas.

Outro ponto interessante é:

Por que devemos nos importar com os aromas dos vinhos?

Vinho Foto: Day Of Victory Stu./Adobe Stock

O aroma faz parte do vinho, ele é uma de suas principais características. É o aroma que vai proporcionar as primeiras sensações antes do primeiro gole. Portanto, durante uma degustação, os aromas são essenciais para uma experiência agradável no paladar. Veja mais neste link.

Vinho também é ótimo em receitas

Nesta receita do chef israelense Yotam Ottolenghi o purê é feito de aipo-rábano, cenoura, abóbora, batata-doce, manteiga, maple syrup, cominho, lentilhas cozidas, sal e pimenta-do-reino. As cebolas braseadas no vinho vão por cima para garantir a crocância.Veja como fazer. Foto: Companhia da mesa/Divulgação

O vinho também é usado para dar sabor aos pratos. Normalmente, quando cozinhado, o álcool evapora, deixando para trás os aromas e sabores distintos do vinho, que se misturam aos demais ingredientes. Ah, e fica tranquilo você não vai precisar usar o vinho mais caro do mundo para a sua receita. Saiba mais nesta matéria.

Guia dos Vinhos

Os diferentes estilos de vinhos, sejam brancos, tintos ou rosés, são explorados neste Guia dos Vinhos de Paladar em todas as suas nuances mais importantes, assim como as referências e os termos mais comuns relacionados a eles. Acesse aqui.