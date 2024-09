3 vinhos fáceis de beber que você vai adorar, segundo especialistas

Você já percebeu que, às vezes, ao tomar uma taça de vinho, ela parece acabar rápido demais? O termo em inglês para essa sensação comum é ‘drinkability’, que tem ganhado cada vez mais atenção entre os amantes de vinhos. No Brasil, temos chamado essa característica de “bebilidade”.

Segundo o Guia dos Vinhos, isso significa que o vinho na sua taça é fácil de beber, ou seja, ele flui de maneira tão agradável que você nem percebe quando termina.

Os especialistas costumam elogiar vinhos complexos, encorpados e com grande capacidade de envelhecimento, mas nem sempre é isso que buscamos em uma refeição. Alguns rótulos podem se mostrar pesados, cansativos e difíceis de apreciar. Por isso, a “bebilidade” está se tornando um critério cada vez mais importante.

Para identificar um vinho com alta bebilidade, é preciso observar alguns fatores. Visualmente, o vinho não deve ser excessivamente escuro ou denso, como aqueles que parecem impenetráveis.

Ao contrário, ele tende a ter alguma translucidez. No paladar, o equilíbrio entre os elementos é fundamental, com destaque para a acidez, que traz frescor e faz com que você deseje outro gole. E, por último, o uso excessivo de barricas de carvalho ou uvas muito maduras pode deixar o vinho pesado, com uma doçura exagerada e falta de equilíbrio – características que tiram sua leveza e prazer de beber.

Quais são os melhores vinhos fáceis de beber?

Se você está buscando vinhos fáceis de beber que vai adorar provar, especialistas destacam três rótulos com excelente “bebilidade”. Eles são leves, equilibrados e ideais para qualquer ocasião.

Mazzei Fortior Vino Rosso D’Italia 2020

Este vinho é reconhecido por sua elegância. Com uma coloração rubi clara, seus aromas remetem a erva-doce, alcaçuz e charuto, combinados com um leve toque floral. No paladar, predominam frutas vermelhas frescas e um suave toque de couro, com taninos macios e equilibrados, garantindo uma experiência harmoniosa e fácil de beber.

Garrocha, Mar do Inferno 2021

Um vinho marcado pela mineralidade, característica essencial para a variedade Arinto. Notas de pedra molhada são complementadas por frutas brancas maduras, limão e nuances de grama. No paladar, as frutas brancas se destacam com uma acidez vibrante, enriquecida por uma sensação mineral intensa, toque salino e acidez marcante, criando uma experiência exótica e refrescante.

Domaine Perraud Bourgogne Pinot Noir 2020

Esse Pinot Noir, conhecido por sua elegância, apresenta uma coloração rubi clara. No nariz, as framboesas frescas, folhas secas e um leve toque de toffee se destacam. No paladar, há licor de cereja e pitanga discreta, com taninos leves, mas bem estruturados, proporcionando uma degustação leve e sofisticada.

