“Com boi?” sotaque de Jacquin confunde participante durante MasterChef: veja vídeo

Nesta última terça-feira, 8, foi ao ar mais mais um episódio da 11ª temporada de MasterChef Brasil 2024, na categoria dos cozinheiros amadores, que agora chegou ao TOP 9.

Durante o episódio, Vitor se confundiu com o sotaque do chef e jurado Érick Jacquin. Na prova de eliminação, ele e seus colegas tiveram que fazer um prato harmonizado com um drink clássico. Ele sorteou o old fashioned e preparou um ancho com farofa e picles de maxixe.

Na hora da degustação o chef francês perguntou: “Você é acostumado a beber bourbon?”, uma vez que o old fashioned leva esse tipo de uísque em sua composição. O participante admitiu que sim, e Jacquin na sequência questionou em tom de brincadeira: “Cowboy?”.

Vitor, no entanto, entendeu “com boi”. “Já comi com boi também”, respondeu Vitor sem pensar duas vezes. Na sequência todo mundo caiu na risada.

Confira:

Relembre primeira prova

Na primeira prova do 20º episódio, os competidores formaram equipes de três pessoas. Ingredientes brasileiros de diversas regiões do país foram os protagonistas dos pratos de um menu completo, exigindo que cada um deles dominasse os ingredientes e tivesse a habilidade de cozinhar em grupo, trocando de bancada.

Quem foi eliminado?

Gabriela estava nessa prova de eliminação junto com Larissa, Pâmela, Giorgia e outros competidores que não se deram bem na disputa em trio, mas apenas Gabriela foi eliminada e deixou a competição depois de não agradar aos jurados com um cordeiro fora do ponto. Saiba mais neste link.