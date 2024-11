Vinícola espanhola é eleita a melhor do mundo; descubra a posição do Brasil

A vinícola espanhola Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal foi eleita a melhor do mundo pelo World’s Best Vineyards 2024. O ranking, que elege anualmente as 50 melhores vinícolas do globo, foi divulgado nesta segunda-feira, 4.

Europa é destaque

A Europa é destaque na lista, com 28 vinícolas. Em seguida, aparece a América do Sul, com 12, e a América do Norte e a Ásia, ambas com três. África e Australásia - sub-região que inclui Austrália, Nova Zelândia e ilhas das proximidades - aparecem com duas vinícolas cada.

TOP 3 melhores vinícolas

A Marqués de Riscal, que lidera a lista, foi fundada em 1858 e é reconhecida com uma das mais renomadas no segmento. A sede da melhor vinícola do mundo é conhecida como a Cidade do Vinho, e oferece programa de enoturismo, com um hotel de 61 acomodações e restaurantes, entre eles o Marqués de Riscal, que tem uma estrela Michelin.

Em segundo lugar, aprece a vinícola chilena VIK, que também foi eleita a melhor da América do Sul. Localizada no Vale do Millahue, é aberta ao público e dispõe de hotel e restaurante.

Para fechar o pódio, a vinícola Creation levou a terceira posição e foi eleita a melhor do continente africano. A vinícola fica na área de Hemel-en-Aarde Ridge, na Região Floral do Cabo, que é protegida pela Unesco.

Brasil fora do ranking

Nenhuma vinícola brasileira aparece na lista entre as 50 melhores do mundo. No entanto, a gaúcha Casa Valduga se destaca no 58º lugar da lista estendida, que traz as melhores vinícolas entre as posições 51 e 100.