Já ouviu falar sobre pizza ‘branca’? Conheça nova versão que está conquistando fãs

A pizza branca, ou “pizza bianca”, é uma variação da tradicional pizza italiana, mas com uma diferença essencial: ela não leva molho de tomate. Em vez disso, a base é coberta por azeite, queijo, ervas e, em algumas versões, ingredientes como batatas ou carnes curadas. Essa pizza tem ganhado popularidade por seu sabor mais suave e delicado, além de ser extremamente versátil.

O que é a pizza branca?

A pizza branca é uma especialidade que vem principalmente da região de Roma, na Itália, onde é frequentemente servida como um lanche ou entrada. O conceito de pizza bianca se diferencia pela ausência de molho de tomate, o que permite que outros ingredientes, como queijos, azeites e temperos, brilhem. Muitas vezes, ela é finalizada com ingredientes frescos como rúcula, alface e até prosciutto.

Para quem prefere um sabor mais leve ou quer fugir do tradicional, a pizza branca é uma opção saborosa e sofisticada. Ela pode ser encontrada em diversas versões, desde as mais simples, que levam apenas azeite e sal grosso, até as mais elaboradas, com combinações como queijos cremosos e ervas aromáticas.

A versatilidade da pizza sem tomate

PUBLICIDADE

Embora a pizza tradicional com molho de tomate seja mundialmente conhecida e apreciada, a pizza branca oferece uma alternativa interessante. Com uma base que destaca os sabores dos ingredientes escolhidos, ela se torna uma verdadeira tela em branco para chefs e pizzaiolos. Queijos como ricota e mozzarella são frequentemente usados, e ingredientes como alho, alecrim e azeite de oliva elevam o perfil de sabor dessa pizza.

Outro destaque da pizza branca é que ela pode ser adaptada facilmente a diferentes paladares. Quem prefere uma refeição mais leve pode optar por versões simples, enquanto quem busca algo mais robusto pode adicionar ingredientes como bacon, pancetta ou até trufas. A pizza branca também é uma escolha comum em menus de degustação por sua capacidade de complementar diferentes pratos sem sobrecarregar o paladar.

Melhores pizzas de São Paulo

Se a pizza bianca te deixou curioso, São Paulo, famosa por sua cena gastronômica vibrante, oferece excelentes opções para experimentar. Entre as pizzarias mais renomadas da cidade, algumas se destacam pela qualidade de suas pizzas margueritas, mas não deixam a desejar quando o assunto é a pizza branca.

De acordo com especialistas, pizzarias como a Carlos Pizza e a Bráz oferecem versões excepcionais desse tipo de pizza. A Bráz, por exemplo, é famosa por utilizar ingredientes de alta qualidade e assar suas pizzas em forno a lenha, o que proporciona uma massa crocante e saborosa. Já a Carlos Pizza se destacou por oferecer diferentes opções de marguerita no cardápio, todas preparadas com bons ingredientes e crocância em seu resultado final.

PUBLICIDADE

Para os amantes de pizza em São Paulo, essas pizzarias são paradas obrigatórias, e experimentar a pizza bianca pode ser uma forma deliciosa de variar o cardápio.

Saiba mais: Quer explorar outras opções deliciosas de pizza em São Paulo? Confira nossa seleção das 10 melhores pizzas de marguerita de São Paulo.