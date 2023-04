Coloque o pão em uma tigela e molhe com um pouco de água para amolecer.

1 . Coloque o pão em uma tigela e molhe com um pouco de água para amolecer.

Coloque a mortadela no processador e processe até estar moída com uma textura semelhante à da carne.

2 . Coloque a mortadela no processador e processe até estar moída com uma textura semelhante à da carne.

Retire o pão da água e aperte-o entre as mãos para escorrer bem.

3 . Retire o pão da água e aperte-o entre as mãos para escorrer bem.

Tempere com sal e pimenta e misture bem até formar uma massa homogênea.

7 . Tempere com sal e pimenta e misture bem até formar uma massa homogênea.

Corte a muçarela em cubinhos (1 para cada almôndega - ou seja, 5 a 6 por pessoa, dependendo do tamanho das almôndegas).

8 . Corte a muçarela em cubinhos (1 para cada almôndega - ou seja, 5 a 6 por pessoa, dependendo do tamanho das almôndegas).

Usando uma colher de sopa como medida, faça bolinhas com a massa (5 ou 6 por pessoa).

9 . Usando uma colher de sopa como medida, faça bolinhas com a massa (5 ou 6 por pessoa).