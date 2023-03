Seja acompanhado de leite, café, água, refrigerante ou suco, o pão é sempre uma boa pedida, sem ou com manteiga para aqueles que preferem. E hoje vamos te ensinar a sempre ter um pão em casa, pois trouxemos 5 opções de pão caseiro para você escolher e se deliciar: pão francês caseiro, pão de milho com erva-doce, pão de leite, bisnaguinha e foccacia na airfryer.

Pão francês caseiro

Pão francês é queridinho dos brasileiros Foto: Gabriela Biló/Estadão

O nosso primeiro pão não poderia ser outro, né? O francês! Casca crocante, douradinho e com miolo branco bem fofinho. Como não ficar com água na boca? Ele é tão importante que tem até o dia dele: 21 de março. E que tal tentar um pão francês no café da manhã ou no lanche da tarde feito em casa, sem complicações? A Sagrado Boulangerie compartilhou conosco a receita ideal para seu pãozinho sair do jeito certo, com crocância e maciez na medida certa.

Pão de milho com erva-doce

Aprenda a fazer o pão de milho com erva-doce vendido na Sagrado Boulangerie Foto: Marcio Schimming | Sagrado Boulangerie

Pães vendidos em padarias, normalmente, possuem um processo muito complicado de se reproduzir em casa, mas, às vezes, dá para facilitar trocando ingredientes ou até mesmo a forma do preparo. Pedimos para a Sagrado Boulangerie facilitar o procedimento do pão de milho com erva-doce deles para você fazer em casa. Este pão de milho é bem crocante por fora e macio por dentro.

Continua após a publicidade

Pão de leite super macio

Aprenda a fazer um pão de leite caseiro, macio e fofinho com técnicas de chef Foto: Sabrina Galli

Aquele pão bem tipicamente caseiro que algumas mães ou avós fazem e que tomam a casa toda com o cheirinho. A chef Sabrina Galli preparou esta receita para você ter um pão de leite bem macio e com o preparo totalmente caseiro. Excelente pra quem curte um pão com manteiga fresquinho.

Bisnaguinha caseira

Bisnaguinha Foto: Salvador Cordaro

A bisnaguinha é o tipo de pão queridinho de muitas pessoas que adoram uma massa macia e fresca no café da manhã. Essa receita de bisnaguinha da Panificadora Ceci leva apenas 7 ingredientes e fica pronta em um pouco mais de 1 hora. O resultado fofinho agrada muito paladares adultos e infantis, especialmente para os pequenos que curtem pão com manteiga.

Focaccia na airfryer

Continua após a publicidade

Focaccia assada na airfryer. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Assar pão na airfryer? Pode parecer que fomos longe demais, mas o professor de gastronomia Marcelo Bergamo, da Universidade Anhembi Morumbi, topou o desafio e fez uma focaccia na airfryer com textura macia e douradinha. Tudo bem rapidinho para você dar um up em qualquer café da manhã ou lanche da tarde.